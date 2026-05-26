Chery Auto подписала дилерский контракт с Borromeo Group

Китайский автопроизводитель Chery расширяет свое присутствие на Филиппинах, открывая новый дилерский центр в городе Себу. Это решение отражает стремление компании укрепить позиции в провинциях страны, где наблюдается растущий спрос на автомобили. Планируется, что шоу-рум будет предлагать полный спектр услуг, включая продажи и сервисное обслуживание.

Открытие нового салона является частью более широкой стратегии китайских брендов по усилению конкуренции на региональных рынках. Chery намерена привлечь клиентов за счет доступных цен и современных технологий, а также наращивания сети сервисных центров. Учитывая успехи в других регионах, компания рассчитывает на значительный рост продаж на островах.

Экспертная оценка показывает, что выход на рынок провинций дает китайским автопроизводителям преимущество в борьбе с традиционными японскими и корейскими марками, которые долгое время доминируют в этих местах. Расширение присутствия Chery способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкуренции.