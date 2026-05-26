В Германии нашли Rolls-Royce Phantom с пробегом 775 404 км

Один из старейших двигателей V12 от Rolls-Royce продолжает работать даже после пробега в 775 000 километров, развеивая стереотипы о капризности британских моторов. Dанные о надёжности агрегата опубликованы в отчёте сервисного центра, где этот силовой аппарат прошёл плановое обслуживание.

© Rolls-Royce

Механики отметили, что блок цилиндров и коленчатый вал сохранились в отличном состоянии, а замена потребовалась лишь для стандартных расходников: свечей зажигания, масла и фильтров. Эксперты подчёркивают, что ресурс подобных двигателей в реальной эксплуатации иногда превосходит прогнозы производителя, если соблюдается регламент технического ухода. Владелец автомобиля подтвердил, что машина используется ежедневно, а не стоит в гараже как коллекционный экспонат.

Этот случай стал поводом для дискуссии среди автолюбителей, многие из которых ожидали, что ресурс британского V12 ограничится 300 000–400 000 километрами. Специалисты сервиса отметили, что редкие поломки обычно связаны с электрикой, а не с механикой. При этом регулярное обслуживание, по их словам, обходится дорого, но оно окупается долговечностью.