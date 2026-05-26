Прошла премьера "ГАЗели NN" с роботизированной коробкой передач

На выставке COMvex дебютировал прототип "ГАЗели NN" с роботизированной коробкой передач. Новая автоматизированная трансмиссия выполнена на основе газовской 6-ступенчатой "механики".

© Российская Газета

Трансмиссия спроектирована в инженерном центре Горьковского автозавода. Такая коробка состоит из однодискового сухого сцепления, пяти передач, дополненных актуаторами - электронными исполнительными механизмами.

Один из актуаторов отвечает за выжим вилки сцепления, другой - за перемещение штоков коробки передач.

Новый "робот" построен на базе серийной 6-ступенчатой механической коробки производства ГАЗ. Новая трансмиссия сочетается с 2,5-литровым дизелем (149,6 л.с.).

"Газель NN" с "роботом" адресована, прежде всего, городским службам доставки, водителям которых приходится работать в условиях интенсивного трафика с частым переключением передач.