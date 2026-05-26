Porsche готовит лимитированный 911 GT3 Touring для Молдовы

Автомобильный бренд Porsche анонсировал лимитированную версию 911 GT3 Touring, приуроченную к Молдове. Пока опубликованы лишь фрагменты, но уже ясно: спецсерия ориентирована на избранных коллекционеров. 32cars.ru.

На тизерах, выпущенных Porsche Center Moldova, заметны отличительные детали: буква M на переднем воздухозаборнике, особый логотип на центральных гайках колёс и уникальный чехол. Внутри буквы обыграли молдавское «Древо жизни» — розу, базилик, винные бокалы, фрукты и традиционные орнаменты.

Бордовые кованые магниевые диски, по задумке, отсылают к винодельческой культуре республики. Цвет кузова напоминает фиолетовый Viola Purple Metallic или близкий к нему индивидуальный оттенок.

Технической базой выступит 911 GT3 Touring 2026 года. Стандартная машина в подобной окраске и с магниевыми колёсами стоит около 291 000 евро, что эквивалентно 338 800 долларов или 24,9 миллиона рублей. Если молдавский вариант станет единичным, его цена может взлететь до 500 тысяч евро (примерно 581 700 долларов или 42,7 миллиона рублей).

Для Porsche выпуск региональных серий давно стал традицией: вспомнить хотя бы 911 Tribute to Transfagarasan для Румынии, латиноамериканский GT3 Touring Ocelot или кувейтский Turbo S Sadu Edition. Теперь эстафету принимает Молдова — небольшой автомобильный рынок, но его GT3 Touring может стать одним из самых ярких за этот год.