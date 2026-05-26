Из Индии через третьи руки: Hyundai Venue продается в РФ за 2 млн рублей

Ценник стартует от 2 миллионов рублей и доходит до 3 млн. Это примерно столько же, сколько просят за «китайцев» аналогичного класса. Но у Venue есть свой козырь: 1,0-литровый турбомотор на 120 «лошадей» и классический 1,2-литровый «атмосферник» на 83 силы. Оба двигателя попадают под льготную ставку утильсбора для физлиц — налог до 300 тысяч вместо заградительных 3-5 млн для «тяжелых» авто.

Сама регистрация патента, напомним, произошла постфактум. Заявку корейский головной офис подал еще осенью прошлого года, через месяц после мировой премьеры в Индии. А утвердили документы только в мае этого. Эксперты уверены: так Hyundai просто страхуется от откровенного копирования внешности китайскими или иранскими заводами. Возвращаться же официально корейцы не спешат — слишком велик риск вторичных санкций со стороны США и Евросоюза.

Напомним, что продажи новых легковых авто в РФ за неделю выросли на 16,4%.