Штраф за продажу бензина детям в Подмосковье составит до 100 тыс. рублей

В Московской области усилят закон, запрещающий продажу топлива детям. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, эта инициатива направлена на снижение аварийности с участием спортивной мототехники, такой как питбайки и квадроциклы.

© ТК «Звезда»

По данным ГИБДД, за последние три года количество аварий с участием спортивной мототехники увеличилось в четыре раза. В 2024 году произошло 233 ДТП, в которых пострадали 86 детей. В 2025 году число аварий выросло до 290, а количество пострадавших несовершеннолетних достигло 147 человек.

В апреле этого года Мособлдума приняла закон, запрещающий продавать бензин, дизельное топливо, газ и смазочные материалы лицам младше 18 лет. Исключение сделано для подростков, имеющих право управлять мопедами или легкими мотоциклами и предоставивших водительское удостоверение. Продавец на АЗС обязан проверять возраст покупателя и в случае сомнений отказывать в продаже топлива.

Мособлдума рассмотрит законопроект о штрафах 28 мая. Для граждан их величина составит 5 000 рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, а для юридических - 100 тысяч. Запрет на продажу топлива детям вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Брынцалов отметил, что дети выезжают на дороги на питбайках, не имея ни водительских прав, ни необходимых навыков, ни понимания возможных последствий. Хотя использование этой техники разрешено только на специализированных трассах, подростки и их родители игнорируют эти правила. Продажи таких мотоциклов растут. Питбайки не оборудованы фарами, габаритными огнями, поворотниками и звуковым сигналом, и это делает их непригодными для использования на обычных дорогах.

Ограничения на продажу топлива несовершеннолетним ввели также в Петербурге. Там такое решение приняли для обеспечения безопасности.