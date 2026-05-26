Конституционный суд велел поправить закон об ОСАГО

Конституционный суд РФ потребовал изменить закон об ОСАГО, поскольку в действующей редакции его положения позволяют взыскать со страховщика полную стоимость ремонта пострадавшего в ДТП автомобиля, а не только величину страховой суммы, если тот не смог исполнить обязанность по организации ремонта в пределах страховой суммы.

Федеральному законодателю надлежит внести изменения в действующее правовое регулирование, а до тех пор, если рыночная стоимость ремонта превышает страховую сумму, а его цена, рассчитанная по методике Банка России, не выходит за ее рамки, потерпевший вправе требовать страховое возмещение в денежной форме, а страховщик обязан его выплатить в пределах страховой суммы. Сегодня это 400 тысяч рублей.

С жалобой в высшую юридическую инстанцию страны обратилась компания "Т-страхование", которой пришлось заплатить жительнице Ярославля сумму, почти в два раза превышающую оценку ущерба. После аварии женщина потребовала организовать ремонт ее автомобиля, то есть хотела получить страховое возмещений в натуральной форме, которая законом определена как предпочтительная. Но станция техобслуживания (СТОА) и страховая компания, которая действовала по Единой методике Центробанка, не сошлись в цене. А суды применили в этом деле статью 15 ГК РФ о взыскании убытков в полном объеме без учета положений статьи 7 закона об ОСАГО, который ограничивает лимит ответственности.

В ходе публичных слушаний по делу представитель заявителя адвокат Константин Фонарьков отметил, что такой подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом. Ведь если расчеты обеих сторон превышают установленные для ОСАГО 400 тысяч рублей, то владелец разбитого авто либо доплачивает авторемонтникам необходимую сумму, либо получает те самые 400 тысяч и решает свои проблемы самостоятельно. А если оценка страховщиков меньше этой суммы, то сложившаяся правоприменительная практика фактически приравнивает их к причинителям вреда. Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, в целом согласились с таким подходом. Так, полномочный представитель Госдумы в КС Юрий Петров тоже отметил, что "суть ОСАГО - в распределении ответственности", а полпред Российского союза автостраховщиков, доктор юридических наук Юрий Колесников подчеркнул, что страховое сообщество "просит защитить не страховщиков, а сам механизм защиты потерпевших".

Судьи КС, принимая решение, еще раз напомнили, что для возложения обязанности возместить убытки суд должен установить состав правонарушения.

- Обязанность страховщика организовать восстановительный ремонт транспортного средства не нарушается, если она не может быть исполнена в связи с тем, что рыночная стоимость ремонта не покрывается страховой суммой, а потерпевший не выразил согласия на доплату, - указано в постановлении. - Поскольку СТОА не обязана брать на себя недостающие расходы на ремонт, может возникнуть ситуация невозможности исполнения указанного обязательства страховщиком, который также не обязан нести это финансовое бремя за пределами страховой суммы, определяющей объем его страховой обязанности. При таких обстоятельствах его гражданско-правовая ответственность в форме возмещения убытков может не наступить по причине отсутствия противоправности его поведения.

Дело "Т-страхования" подлежит пересмотру.