Mercedes-Benz EQB пополнился модификацией 250 с запасом хода до 527 км

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB (внутризаводской индекс GLB) обзавёлся новой промежуточной модификацией с индексом 250, которая расположилась в гамме между базовой версией 200 и дальнобойной 250+. Как сообщает портал 32cars.ru, новинка уже доступна в европейских странах, в частности в Нидерландах цена стартует от 54 764 евро, что на 3 025 евро дороже версии GLB 200.

За эти деньги водитель получает силовую установку мощностью 272 л.с. (против 224 л.с. у базовой), аккумулятор емкостью 71,7 кВт·ч вместо 58 кВт·ч и заметно увеличенный запас хода: 527 километров вместо 430. Поддержка быстрой зарядки также стала мощнее: доступна постоянная мощность до 250 кВт, в то время как у GLB 200 предел составлял 200 кВт. Разгон до ста километров в час сократился с 8,2 до 7,4 секунды.

От более дорогой версии GLB 250+ новая 250 отличается аккумулятором: у старшей батарея на 85 кВт·ч и дальность до 632 км. Интересно, что мощность обеих 250-х версий одинакова — 272 л.с. Самый производительный вариант — GLB 350 с полным приводом и 354 л.с., который можно приобрести исключительно в комплектации Business Solution AMG.