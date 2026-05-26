Спорткар BMW i4 M60 получил заниженные пружины от H&R

Электрический лифтбек BMW i4 в топ-версии M60 способен удивить не только динамикой, но и плавностью хода даже на пружинной подвеске, без адаптивных амортизаторов. Тест-драйв показал, что автомобиль массой около 2,3 тонны отлично держит дорогу и почти не кренится в поворотах, а 544 лошадиные силы позволяют разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды. Аккумулятор ёмкостью 83,9 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 километров по циклу WLTP. Об этом сообщает tarantas.news.

Кузов модели получил агрессивный обвес M-пакета, а 20-дюймовые колёса с низкопрофильной резиной подчёркивают спортивный характер. В салоне — кожаные сиденья с электроприводом, аудиосистема Harman Kardon и цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Информационно-развлекательная система с 14,9-дюймовым экраном поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Электромобиль оказался предсказуемым и послушным в управлении, а настройки шасси позволяют комфортно чувствовать себя в плотном городском потоке. При этом подвеска остаётся энергоёмкой на неровностях, что добавляет комфорта повседневной эксплуатации.