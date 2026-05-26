Tesla допустила выпуск трехмоторной Model 3 с технологиями Plaid

Компания Tesla рассматривает возможность создания модификации Model 3 с тремя электромоторами. Как пишет портал Speedme, такая версия может получить обозначение Ludicrous, превзойдя по производительности текущие исполнения.

© Tesla

Предположительно, Model 3 с тремя двигателями станет самой мощной в линейке, ориентированной на высокие динамические характеристики. Новинка, вероятно, будет иметь улучшенную управляемость и более высокую начальную стоимость по сравнению с другими версиями.

Ожидается, что силовая установка позаимствует технологию от более крупных моделей. Источники, близкие к планам бренда, сообщают, что инженеры уже приступили к предварительным разработкам, однако конкретных сроков запуска серийного производства пока не раскрыто. Speedme.