Toyota C-HR+ удивил расходом электричества

Электрический кроссовер Toyota C-HR+ демонстрирует впечатляющую энергоэффективность в ходе испытаний европейской прессой. По итогам замеров, смешанный цикл движения позволяет уложиться в расход ниже 13 кВт·ч на 100 км, а аккуратная манера вождения способна приблизить этот показатель к 12 кВт·ч.

Модель не имеет прямой связи с гибридным предшественником, несмотря на сходство названий. Это полностью электрический SUV длиной 4,52 метра и колёсной базой 2,75 метра. В линейке доступны переднеприводная версия мощностью 224 лошадиные силы с батареей на 72 кВт·ч и полноприводная модификация, выдающая 343 л.с. Поддержка быстрой зарядки постоянным током достигает 150 кВт.

Основной упор сделан на запас хода. Переднеприводный вариант C-HR+ Advance по циклу WLTP обещает до 607 км, а в реальных условиях, по сведениям издания, способен преодолеть более 500 км. Стартовая цена в Европе — от 35 375 евро. Однако на автостраде ситуация меняется: при скорости свыше 120 км/ч расход заметно растёт, достигая 17 кВт·ч на 100 км.