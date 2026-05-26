Volvo объединяется с Tesla: владельцам электрокаров станет проще заряжаться

Компания Volvo объявила о партнерстве с сетью зарядных станций Tesla, что позволит владельцам электрических моделей шведского бренда использовать около 20 000 зарядных устройств Tesla по всему миру. Об этом сообщает издание speedme.ru.

На начальном этапе доступ к сети будет осуществляться через специальный адаптер, предоставляемый Volvo. В дальнейшем компания планирует интегрировать систему оплаты и бронирования напрямую в мультимедийную панель своих электрокаров. Отмечается, что владельцы Volvo смогут пользоваться терминалами Supercharger в США, Канаде и некоторых странах Европы.

Этот шаг значительно расширит инфраструктуру для пользователей Volvo. В настоящее время в мире насчитывается значительно меньше собственных зарядных станций шведской марки, поэтому сотрудничество с Tesla позволит улучшить логистику дальних поездок. Предполагается, что доступ к новым точкам заряда появится уже в ближайшее время.