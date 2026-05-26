Акции Ferrari упали после презентации ее первого электромобиля

После презентации первого полностью электрического автомобиля Ferrari Luce, над которым работал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, акции компании упали на 6%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пятиместное авто разгоняется максимум до 310 км/ч, до 100 км/ч — за 2,5 секунды (быстрее 12-цилиндрового Purosangue). Стоимость электромобиля — €550 тысяч — делает его одной из самых дорогих моделей бренда. Расширенная страховка Luce, как и для гибридов Ferrari, будет включать бесплатную замену батарей каждые восемь лет.

Аналитик Пьер-Оливье Эссиг из AIR Capital назвал Luce гибридом электрической Honda Accord EV и Tesla 3.

Стратегия Ferrari предполагает, что к 2030 году 20% продаваемых моделей будут полностью электрическими, 40% останутся с ДВС и еще 40% будут гибридами. Ежегодно компания продает менее 14 тысяч машин, делая ставку на эксклюзивность и высокую цену.

Слабым местом, по оценке The Wall Street Journal, может стать вторичный рынок: электрокары со временем дешевеют сильнее бензиновых. Для Ferrari это важно, так как около 90% всех выпущенных ею автомобилей до сих пор на ходу.

С начала года капитализация Ferrari снизилась на 8,9%, до €73,3 млрд, но бренд по-прежнему остается крупнейшим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости.

