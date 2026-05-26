В Тольятти запустили испытательный комплекс для тестирования тормозных систем.

© За рулем

Тольяттинская промышленная площадка ( ОЭЗ ППТ «Тольятти») приросла серьезным лабораторно-испытательным комплексом.

Являющаяся предприятием Группы ОАТ и входящая в структуру КАМАЗа компания «ВИС» запустила комплекс для испытания тормозов. Этот комплекс – один из шагов реализации отраслевого проекта по созданию компонентов гидравлических тормозных систем. С помощью него можно вести полный цикл испытаний и измерений. В комплекс входят пять специализированных стендов.

Новый комплекс для испытания тормозных систем в ОЭЗ ППТ «Тольятти»:

стенд для замера характеристик тормозов,

стенд для циклических испытаний барабанных и дисковых тормозов,

стенд для испытаний на надежность барабанных и дисковых тормозов,

стенд для испытаний на надёжность вакуумных усилителей тормозов (ВУТ) с главным тормозным цилиндром (ГТЦ),

двухпостовой стенд (пневматический и гидравлический) для замера характеристик ВУТ с ГТЦ.

Сейчас такое позволяет «ВИСу» проводить комплексную оценку работоспособности и долговечности ключевых элементов тормозных систем – как того требуют стандарты отрасли. Новый комплекс обеспечит независимый контроль качества на всех стадиях производства, ускорит процессы доводки изделий и подтверждения их соответствия техническим регламентам, отмечает пресс-служба КАМАЗа.