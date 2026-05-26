Прошла премьера внедорожного ГАЗ "Соболь" на выставке в Москве

На выставке COMvex представлена внедорожная версия автомобиля ГАЗ "Соболь". Пока это не серийная модель, а решение о выпуске такой модификации будет принято позже.

Такая "злая" машина получила внедорожные шины, силовые бамперы, лебедку, шноркель. Также представители нижегородской компании отметили, что у автомобиля появилась блокировка переднего дифференциала. В то же время у "Соболя" штатные коробка и мотор, полный привод.

Сзади установлен экспедиционный багажник на крыше. Что касается заявленной глубины преодолеваемого брода, то она составляет 85 см.

