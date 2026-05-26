Скидки на фургоны Toyota в Британии достигают 54%

Toyota запустила масштабную кампанию по снижению цен на свою коммерческую линейку в Великобритании. Размер скидок достигает 54% на ряд моделей фургонов и спецавтомобилей. Акция распространяется как на электромобили, так и на машины с гибридными и дизельными двигателями. Такие меры связаны с попыткой японского автопроизводителя стимулировать спрос на фоне жесткой конкуренции в сегменте коммерческого транспорта. Об этом сообщает портал speedme.ru.

© Toyota

Так, наиболее существенное удешевление коснулось электромобиля Toyota Proace Electric Verso — его цена упала примерно на 54%. Фургон Proace Electric в версии с функцией такси теперь стоит на 4 тысячи фунтов дешевле, а остальные модификации этой модели подешевели на 7 тысяч фунтов. Для Proace в обычном исполнении скидка составляет от 3 до 4,5 тысячи фунтов, а для бизнес-версии средняя экономия — около 1,7 тысячи. Дизельные и гибридные версии также получили снижение цен: например, коммерческий фургон Proace в электромодификации.

Помимо грузовых машин, Toyota предлагает существенные скидки на легковой коммерческий транспорт — до 25% от стоимости. Воспользоваться акцией можно как при прямой покупке, так и при заказе через лизинг. По мнению аналитиков рынка, такая распродажа служит ответным шагом на действия конкурентов, а также стремлением застолбить долю рынка в сегменте электрических LCV. Данные о точных сроках действия акции от официального дилера не разглашаются.