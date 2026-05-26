МАЗ представил автобус для тех, кто живет за МКАДом
Именно на выпуск таких автобусов Минский автомобильный завод планирует полностью перейти с 2027 года, постепенно отказываясь от производства устаревших машин второго поколения.
Основные доработки затронули салон: автобус получил более продуманную эргономику, повышенный уровень комфорта для пассажиров и ряд новых технологических решений.
Модель 303 147 ориентирована в первую очередь на пригородные маршруты, где важны вместительность, плавность хода и экономичность. В частности, за МКАДом (Минская кольцевая автомобильная дорога).
Мощность двигателя автобуса составляет 294 л.с. Коробка передач автоматическая шестиступенчатая. Максимальная скорость — 90 км/ч. В салоне есть 50 посадочных мест.
© Motor