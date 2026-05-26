Fiat Topolino превращается в гибрид: в ход идет мотор от бензопилы
Итальянский автомобиль, известный своим ярким дизайном, может получить неожиданное обновление. Речь идет об электрокаре Fiat Topolino: вместо чистого электричества компания рассматривает установку микродвигателя внутреннего сгорания от бензопилы. Такая модификация позволила бы расширить радиус действия машины за счет дублирующего силового агрегата.
Оригинальную концепцию предложил стартап, известный смелыми решениями. Планируется, что дополнительный мотор, заимствованный у бензопилы, будет запускаться для подзарядки аккумуляторов в пути. Это сделает Topolino менее зависимым от зарядной инфраструктуры, сохранив при этом его компактные габариты. Точные характеристики прототипа пока не раскрываются.
Идея уже привлекла внимание как энтузиастов, так и скептиков.
Одни видят в ней способ увеличить практичность электромобилей для города, другие сомневаются в эффективности такого тандема. Покажет ли проект коммерческий успех или останется экспериментальным образцом, станет ясно после завершения испытаний.