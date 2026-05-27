Lotus Emira 420 Sport стала самой легкой версией с мотором Mercedes-AMG

Lotus представила новую модификацию суперкара Emira — версию 420 Sport, построенную на базе Emira Turbo. Автомобиль оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым мотором Mercedes-AMG, выдающим 420 лошадиных сил, что на 54 силы превышает отдачу стандартного Turbo и на 14 — версии SE.

Как сообщается, разгон до сотни у 420 Sport занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость достигает 299 км/час. Инженеры сосредоточились на улучшении управляемости, установив пакет Lightweight Handling Pack, который снижает массу автомобиля на 25 килограммов (до 1421 кг) и увеличивает прижимную силу на столько же. Кузов дополнен новым передним сплиттером, доработанными воздуховодами, задним спойлером и увеличенными воздухозаборниками, благодаря чему охлаждение тормозов улучшено на 10%, а поток воздуха к радиаторам ― на 15%.

Подвеска получила отдельные настройки, опускающие машину на 5 мм, а в оснащение входят высокопроизводительные шины и карбоновые лепестки переключения передач. Цена на Emira 420 Sport в Великобритании составляет £105 900 (около 122 844 евро). В качестве опций предлагается карбоновый обвес, а также съёмная крыша и задняя панель с прорезями в стиле Esprit Turbo.

В планах компании, как уточняется, обновление модели Emira и расширение гибридной линейки в рамках стратегии Focus 2030.