BYD заявила, что система God’s Eye снижает риск тяжелых аварий в шесть раз

Китайский автопроизводитель BYD объявил о расширении доступа к своим интеллектуальным ассистентам для широкого круга пользователей. Теперь технология «Око Бога» стала частью оснащения доступной модели BYD Dolphin Surf, что делает её одной из самых доступных машин с системой автономного управления. Ранее подобные функции были доступны лишь в премиальных версиях. BYD активно продвигает концепцию «народного автономного вождения», интегрируя высокотехнологичные решения в массовый сегмент.

Новая версия BYD Dolphin Surf оснащена цифровой платформой «Око Бога», которая включает в себя три лидара и несколько радаров миллиметрового диапазона. Система способна распознавать препятствия, дорожные знаки и разметку, обеспечивая поддержку водителя на скоростях до 100 км/ч. Для активации всех функций потребуется подписка, базовый функционал доступен без дополнительной платы.

BYD делает ставку на демократизацию технологий и планирует массово внедрять «Око Бога» в бюджетные модели. В перспективе компания намерена стать ведущим поставщиком решений для автономного вождения в массовом сегменте. Система позволит снизить аварийность и повысить комфорт водителей, не требуя значительных затрат. Такой подход может повлиять на мировые тенденции в автопроме.