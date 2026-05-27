Китайский универсал Denza Z9 GT продали за 700 000 евро на аукционе в Каннах

На благотворительном гала-вечере amfAR в Каннах электрический универсал Denza Z9 GT в специальном исполнении от Chopard был продан за 700 000 евро. Все средства направят на борьбу со СПИДом. Как сообщает 32cars.ru.

Уникальная версия разработана BYD совместно со швейцарским ювелирным брендом Chopard на базе премиальной электрической shooting brake. Автомобиль получил золотистые элементы экстерьера, а интерьер выполнен с использованием аметистовых вставок, декоративных переключателей под драгоценные камни и вышивки с логотипом Chopard на сиденьях. В комплект также входят парные часы и набор багажа в едином стиле.

Обычная Z9 GT важна для Denza как имиджевая модель и драйвер продаж: в апреле 2025 года реализовано 3969 экземпляров, что составляет 37% от всех продаж бренда. Месяцем ранее было продано 712, а в феврале — 154. Модель уже представлена в Италии на Milan Design Week и станет первой европейской моделью Denza.