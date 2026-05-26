В дни ПМЭФ Петербург ждут транспортные органичения

Через неделю, 3 июня, в Северной столице стартует программа Петербургского международного экономического форума. Одна из крупнейших в мире площадок делового общения политиков, бизнесменов, общественных и культурных деятелей ежегодно собирает несколько десятков тысяч участников. Деловая программа ПМЭФ в основном сосредоточится на территории КВЦ "Экспофорум", однако в рамках форума предусмотрена обширная культурная и спортивная часть. Все это, а также современные требования безопасности вынуждают федеральные и городские власти ввести ряд ограничений.

В первую очередь водителям стоит учесть, что ряд городских улиц в дни форума будут перекрыты либо движение по ним существенно сужено. Полный список таких ограничений опубликован на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Кроме того, возможны кратковременные перекрытия - например, в связи с проездом кортежей делегаций. Стоит ожидать запрета на пользование сервисами кикшеринга, электросамокатами и вообще средствами индивидуальной мобильности, в том числе личными. Подобные ограничения уже вводились в предыдущие годы в шести районах Северной столицы: Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном.

Южные вылетные магистрали города, ведущие к "Экспофоруму", полностью освободят от грузового транспорта. Со 2 по 6 июня 2026 года вводится запрет движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны на Пулковском шоссе - от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта, на Петербургском шоссе - от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и на Витебском проспекте - от Московского шоссе до Петербургского шоссе, а также на участках Митрофаньевского шоссе, Предпортовой и Автомобильной улиц. Контролировать дорожную ситуацию будут дополнительные экипажи ГАИ.

Вводятся и ограничения на кольцевой автодороге - на тот же период участок от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой "Марьино - Ропша" (Ропшинское шоссе) и участок с 60-го по 94-й километр будут полностью закрыты для большегрузов, а доступ на площадки отдыха для водителей, расположенные на них, временно закроют, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский. При этом доступ на АЗС останется свободным.

Зато трассы, на которые ляжет основная транспортная нагрузка, в том числе Петербургское шоссе от Витебского проспекта до Пулковского шоссе, полностью отремонтированы. На год раньше срока открыта транспортная развязка с подъездом к аэропорту Пулково на 681-м км трассы М-11 "Нева".

- Проект реализован по поручению президента РФ, фактически это новая подъездная автомобильная дорога к воздушной гавани Петербурга, - отметили в администрации города.

Сейчас завершается цветочное убранство основных магистралей. Например, цветочные ящики по дороге в аэропорт украсят ампельные петунии красных, белых, коралловых и ванильных оттенков, у подножия знака "Санкт-Петербург" будет высажена насыщенно-розовая зональная пеларгония, а вазоны вдоль Пулковского шоссе наполнят ампельной сиреневой и вишневой петунией, вербеной буэнос-айресской и мюленбергией.

Кстати

Сервисы такси включены в "белые списки" Минцифры. Это значит, что их приложения продолжат работать даже в случае введения ограничений интернета в зонах проведения мероприятий ПМЭФ.