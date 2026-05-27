Lamborghini Temerario с 920 л.с. показали в Сеуле: чем удивил гибрид

Сверхмощный гибрид Lamborghini Temerario, оснащённый двигателем V8 и тремя электромоторами, впервые показали в Южной Корее. Презентация прошла на мероприятии в Сеуле, где производитель продемонстрировал новинку местным поклонникам. Автомобиль, заменивший модель Huracán, получил полностью новый мотор и электрическую систему, что позволило существенно увеличить мощность. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Lamborghini

Гибридная силовая установка включает 4,0-литровый битурбомотор V8, который работает в паре с тремя электрическими двигателями. Суммарная отдача составляет 920 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает всего 2,7 секунды, а максимальная скорость превышает 340 километров в час. Литий-ионная батарея ёмкостью 3,8 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 10 километров.

Внешность новинки выполнена в агрессивном стиле с шестиугольными элементами в дизайне фар и задних огней. Интерьер оснащён цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с ярким дисплеем. В салоне предусмотрено несколько вариантов отделки, в том числе с использованием карбона и алькантары. Автомобиль получил название Temerario, что в переводе с испанского означает «безрассудный».

Пока неизвестно, когда гибридный суперкар появится на других азиатских рынках. Однако компания уже принимает заказы на модель в Южной Корее. Цены стартуют от 350 000 долларов в базовой комплектации.