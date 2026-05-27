Subaru снова дразнит фанатов STI: в патентах нашли загадочные ACX и VPX

Subaru вновь привлекает внимание поклонников своих спортивных моделей: в свежих патентных заявках компании обнаружены интригующие обозначения ACX и VPX. Эти кодовые названия, как полагают инсайдеры, могут указывать на долгожданное возрождение легендарной модификации STI. Ранее Subaru неоднократно намекала на работу над высокопроизводительной версией, однако официальных подтверждений не было. Теперь же патентные документы, ссылающиеся на некие новые компоненты, дают повод для новых ожиданий. Детали проектов пока не раскрываются, однако поклонники марки связывают аббревиатуры с возможным выходом обновлённой спортивной линейки.

Эксперты отмечают, что появление таких патентов может свидетельствовать о подготовке Subaru к расширению модельного ряда спортивных автомобилей. Хотя точное назначение кодов ACX и VPX остаётся загадкой, энтузиасты полагают, что речь может идти о версии STI или о новых технологических решениях. В любом случае, данная новость вызвала оживлённые обсуждения в автосообществе, ведь многие поклонники марки уже давно ждут выхода преемника культового седана Impreza WRX STI. Subaru не спешит раскрывать карты, предпочитая делать намёки через регистрацию патентов.