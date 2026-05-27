Новая Lancia Gamma: хорошо знакомый «суповой набор» в итальянской упаковке

Марка Lancia, входящая в состав корпорации Stellantis, показала первые фотографии кроссовера Gamma, находящегося на стыке классов С и D. Полноценная премьера Lancia Gamma состоится в ближайшие месяцы, но его техническая начинка уже не секрет: в основе кроссовера лежит модульная платформа STLA Medium, будут гибридная и полностью электрические версии.

В новом плане развития FaSTLAne 2030 корпорации Stellantis, представленном на прошлой неделе, марка Lancia не заслужила отдельного слайда и определена как специализированный бренд, находящийся под контролем Fiat. Понимать это надо так, то бурного развития от Lancia ждать не стоит, новинок будет мало — только те, что были анонсированы в прошлые годы.

Сейчас у Lancia есть только субкомпактный хэтчбек Lancia Ypsilon пятого поколения на платформе CMP, выпускающийся в Испании на заводе Opel. Второй моделью в новейшей истории Lancia будет показанный сегодня кроссовер Gamma, а в 2028 году ожидается новый компактный хэтчбек Delta (во всяком случае, никакой информации о его отмене пока не было).

В 2025 году продажи Lancia в Европе, по данным ACEA, сократились сразу на 64% до 11 745 автомобилей из-за снятия с производства дешёвого Ypsilon предыдущего поколения, а в в первом квартале этого года продажи выросли на 15,5% до 4072 шт. благодаря появлению в гамме нового Ypsilon более доступных бензиновых версий. Но в целом ясно, что затеянный при Stellantis перезапуск Lancia как общеевропейского бренда идёт со скрипом, прогресса нет и, если честно, не предвидится…

Тизер новой Lancia Gamma пресс-служба Stellantis опубликовала ещё в октябре 2024 года, и вот только сегодня рассекречен дизайна экстерьера и интерьера, полноценная премьера обещана в ближайшие месяцы, приём заказов начнётся осенью.

В прошлом имя Gamma носила довольно крупная и престижная переднеприводная модель Lancia, которая выпускалась с 1976 по 1984 год в кузовах фастбек (седан с покатой кормой) и купе, а теперь Gamma — это купеобразный кроссовер или, если угодно, кросс-лифтбек на платформе STLA Medium. Габаритная новой Gamma — 4,67 м, ширина — 1,89 м, высота — 1,66 м.

Ранее на платформе STLA Medium вышли новые Peugeot 3008 и Peugeot 5008, Opel Grandland второго поколения, Citroen C5 Aircross второго поколения, Jeep Compass третьего поколения и премиальные кроссоверы DS №7 и DS №8. Свежеиспечённая Gamma внешне очень похожа на DS №7, с которым делит не только платформу, но и производственную площадку — завод Stellantis в коммуне Мельфи (Италия, провинция Потенца), здесь же собирают DS №8 и «третий» Jeep Compass.

Сбоку отличить Lancia Gamma от DS №7 будет непросто, так как у них общие двери, ручки, пороги, зеркала и прочая мелочёвка, а вот спереди и сзади Gamma воспринимается как Lancia — хотя бы потому, что есть соответствующие надписи очень крупным шрифтом.

Салон у Gamma скомпонован так же, как у DS №7, но у Lancia свой руль, свой дизайн центральной консоли с фирменным полукруглым столиком, свои воздуховоды и своя палитра отделочных материалов.

Техника — тоже как у DS №7. Базовая версия — гибридная, на базе 1,2-литровой бензиновой «турботройки», единственный тяговый электромотор встроен в 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, максимальная совокупная мощность — 145 л.с. Количество электрических версий пока не раскрыто, известно лишь, что будут одномоторные переднеприводные и двухмоторная полноприводная версия, диапазон мощности — от 230 до 375 л.с., запас хода на одной зарядке — от 540 до 740 км по циклу WLTP.

Дешёвой Lancia Gamma точно не будет, для ориентира скажем, что родственный DS №7 стоит сейчас в Германии от 47 700 евро. На ажиотажный спрос, скорее всего, никто не рассчитывает, потому что всё то же самое есть, например, у непримеального Opel Grandland, который стоит от 37 990 евро, а очередь при этом за ним не выстраивается.