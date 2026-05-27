Зачем выделять каршеринг в отдельный вид транспорта

Граждане часто сталкиваются с необоснованными штрафами от каршеринговых компаний, как и компании страдают от недобросовестных пользователей, так что выделение каршеринга в самостоятельный транспорт помогло бы это решить. Об этом НСН рассказал глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Понятие каршеринга в России предлагают закрепить в законодательстве как самостоятельный вид транспорта, пишут «Известия». Сегодня нет единых требований к его работе, из-за чего возникают сложности как у бизнеса, так и у пользователей. Например, в одном регионе автомобиль можно оставить бесплатно на платной парковке, в другом — получить за это штраф. Грэк раскрыл, как отсутствие положения о месте каршеринга в действующем законодательстве влияет на пользователей.

«Требования государства к автомобилям каршеринга понятны, но они исполняются не всеми каршеринговыми организациями и не все из них возможно выполнять. Из-за этого и возникают правовые коллизии и недоумения у других игроков рынка. Если выделять их в отдельный вид транспорта и прописывать все нюансы, то это будет здорово. Но мы часто сталкивались с недоумением от граждан, которые вроде соблюдают ПДД, а потом получают штрафы не от органов правопорядка, а от самих каршеринговых компаний, причем в каких-то странных размерах. Вот эти вещи надо прописывать и защищать компании от недобросовестных «ездоков», как и граждан от компаний, которые пытаются без причины на них давить. Сегодня нет шаблона, как решаются эти ситуации. Где-то договорились, а где-то на уровне "понятий"», - уточнил он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что подобное обновление в законе может привести и к негативным последствиям, если он будет просто пролоббирован.

«Может оказаться, что часть граждан в итоге окажется незащищена, и какие-то компании, которые будут не соответствовать требованиям, не войдут в альянс, окажутся вне закона. Вот такие нюансы мы видели в ряде других сфер, близких к транспорту. Надо будет следить, чтобы это не превратилось в какую-то монополию, и принимать участие в общественных обсуждениях, если не будут пытаться сделать это кулуарно, как с такси. У нас в России официально лоббирование не предусмотрено, но по факту такие лобби есть. Если что-то пролоббируют, то никому не будет от этого хорошо. Владельцы оставшихся каршеринговых компаний просто уйдут. Но пока есть время, надо всех предупредить, что не стоит поддаваться на провокации, если точно не можешь повлиять на этот закон», - подытожил он.

Ранее стало известно, что в Москве водитель каршеринга без прав, пытаясь скрыться от полиции, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Отмечается, что за рулем находился 19-летний молодой человек, который использовал чужой аккаунт для аренды автомобиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».