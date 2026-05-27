Автомобили KGM превосходят многие китайские модели

Аналитик Целиков: KGM продал 347 машин в России в апреле 2026.

В апреле 2026 года на российском рынке было реализовано 347 новых автомобилей корейского бренда KGM, который раньше назывался SsangYong. Об этом сообщил руководитель аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Если смотреть на итоги первых четырех месяцев, то здесь показатели чуть выше: корейцам удалось продать 971 машину. А за все время, пока бренд присутствует в России (а это 14 месяцев), общее число проданных авто не дотянуло и до 4 тысяч экземпляров. Эти результаты эксперт охарактеризовал как «небольшие».

Впрочем, есть и позитивная динамика: по сравнению с январем-апрелем прошлого года компания нарастила продажи аж на 1328%. Правда, такие цифры во многом связаны с крайне низкой базой – в начале 2025-го продажи только стартовали.

По мнению Сергея Целикова, марка KGM в обозримом будущем не сможет закрепиться даже в десятке самых востребованных автобрендов России. Для этого компании пришлось бы продавать больше 2 тысяч машин ежемесячно. «На мой взгляд, для KGM это нереально, – отметил он. – Бренд для россиян новый, его тут не ждали. Предыдущая история SsangYong в России тоже не самая успешная».

Специалист обратил внимание, что за последнее время KGM не раз увеличивал скидки на свои автомобили в РФ. По его словам, у маркетологов компании нет другого выхода – приходится работать ценой, потому что «силы бренда» пока не хватает.

При всех сложностях, Целиков называет автомобили KGM «интересными». Он считает, что по ряду характеристик они превосходят многие китайские модели. «Но с учетом «наворотов» и цены китайцы выигрывают конкурентную борьбу, – объяснил эксперт. – Так что перспектива KGM – нишевый бренд третьей десятки. С продажами на уровне некоторых известных марок параллельного импорта».

В рейтинге продаж KGM уступил «параллельным» Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Kia, Skoda, Honda, Hyundai, Lexus, Nissan и Land Rover.

Машины KGM начали официально продавать в России весной 2025 года, хотя сам запуск бренда анонсировали еще осенью 2024-го. Интересно, что сейчас это единственный некитайский зарубежный бренд, работающий на нашем рынке «официально».

В портфеле марки в России – три кроссовера: Tivoli, Korando и Torres. Кроме того, KGM продает рамный полноприводный внедорожник Rexton.