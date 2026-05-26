Магистральный тягач Shacman X6000 впервые показан в России

В России впервые представлен магистральный тягач Shacman X6000. Китайский производитель грузовиков Shacman представил на выставке в Москве обновленные грузовики 6000-й серии — флагманские магистральные тягачи X6000, строительные грузовики H6000 и тяжелый полноприводный тягач. Всего на стенде показали шесть машин. В частности, седельный тягач X6000 с колесной формулой 4×2 получил полностью новую кабину. Компания называет ее «домом на колесах».

© Motor.ru

Ширина нижнего спального места в кабине увеличена до 110 см, сверху добавлена складная полка с фиксируемым бортом. Для управления климатом, мультимедиа и системой кругового обзора служит сенсорный экран. На смену аналоговой панели приборов пришел дисплей, на центральном экране установлен крупный планшет. Сиденье водителя в грузовике снабжено вентиляцией, подогревом и двумя подлокотниками, холодильник дополнен морозильной камерой, инвертор с розетками на 220 В перенесен на сторону пассажира.

Тягач этой модификации получил 12,5-литровый дизель Weichai на 480 л.с., соответствующий нормам «Евро-5», который работает в паре с 16-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Трехосный тягач той же серии X6000 мощнее: под кабиной у него двигатель Weichai мощностью 550 л.с., полная масса автопоезда — 60 тонн.

© Motor

Строительная линейка H6000 представлена тремя машинами. Низкая кабина для них построена на базе архитектуры дорестайлингового X6000. Водительское сиденье — подрессоренное, с подогревом и вентиляцией. В двери и солнцезащитный козырек интегрированы камеры кругового обзора.

Есть в модельной линейке, показанной в Москве, и полноприводный трехосный седельный тягач. Допустимая полная масса автопоезда с его участием — 90 тонн. Он также оснащен 550-сильным дизелем. У машины рессорная подвеска и барабанные тормоза. Также среди машин серии H6000 два самосвала с колесной формулой 6×4 и 8×4. Одновременно Shacman объявил о создании единого дистрибьютора «Шакман Моторс» и прекращении независимого импорта. К 2027 году компания намерена стать локальным игроком с производственным циклом в России.

Ранее был представлен экспедиционный ГАЗ «Соболь».