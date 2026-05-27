Показан компакт BYD Dolphin G: специально для Европы и других экспортных рынков

Компания BYD распространила официальные изображения нового гибридного хэтчбека, адресованного зарубежным странам. Полноценную премьеру проведут в ближайшее время, первые поставки дилерам обещают начать к концу лета.

В актуальной зарубежной гамме BYD уже давно присутствуют два электрохэтча с именем Dolphin. Это небольшая пятидверка без какой-либо приставки в названии и еще более компактная модель, которая в Европе носит «фамилию» Surf, а в Латинской Америке – Mini. Оба электрокара доступны и в родном Китае, но второй электрокар там известен как BYD Seagull. Так вот теперь компания анонсировала еще один Dolphin – с приставкой в виде литеры G. И это совершенно новая модель, она представляет собой подзаряжаемый гибрид с фирменной установкой DM-i.

Объявлено, что хэтчбек BYD Dolphin G разработан специально для Европы и других экспортных рынков. При этом в Старом Свете модель выступит в важнейшем для этого региона сегменте B. Длина гибрида составляет 4,16 м, размер колесной базы еще не озвучен. Для сравнения, длина адресованного Европе электрохэтча BYD Dolphin равна 4290 мм, расстояние между осями – 2700 мм. Показатели «старосветского» BYD Dolphin Surf – 3990 мм и 2500 мм соответственно.

Внешне от электрических Дельфинов (именно так переводится слово Dolphin) гибридный хэтчбек отличается более плавными формами. BYD Dolphin G также получил растянутые фары, полускрытые ручки дверей и «парящую» крышу. Корму пока не продемонстрировали, как и интерьер. Хотя и так понятно, что внутри установлены виртуальная приборка и крупный планшет мультимедийной системы.

О технике новинки компания не рассказала, в BYD лишь отметили, что суммарный запас хода превышает 1000 км. Европейские СМИ полагают, что «их» версию предложат с начинкой от локального кроссовера BYD Atto 2. Система DM-i старосветского паркетника включает бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и один электромотор на передней оси. Совокупная мощность кросса – 166 или 212 л.с. BYD Atto 2 DM-i комплектуется батареей емкостью 7,8 или 18 кВт*ч. С базовым аккумулятором в электрорежиме кроссовер проедет 40 км по циклу WLTP, суммарная дальнобойность – 930 км. С топовой батареей – 90 и как раз 1000 км.

Полноценную премьеру гибридный хэтчбек BYD Dolphin G DM-i справит в Европе в ближайшие недели, первые отгрузки «старосветским» дилерам стартуют к концу лета.