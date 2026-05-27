BAIC планирует сократить разрыв в ценах с лидерами рынка РФ и локализовать производство.

Китайский автопроизводитель BAIC намерен значительно расширить присутствие в России. Официальный дистрибьютор бренда сообщил, что компания работает над выводом на рынок нескольких новых моделей. Одновременно ведутся переговоры о локализации их выпуска на калининградском заводе «Автотор». Цель BAIC — сократить ценовой разрыв с ведущими игроками, которые сейчас доминируют на российском рынке.

Директор департамента маркетинга АО «БМР» (официальный дистрибьютор BAIC в России) Оксана Павлычева в беседе с Autonews.ru рассказала о ближайших планах китайского бренда. По её словам, компания готовит к выходу на российский рынок «несколько новых моделей». Параллельно ведутся переговоры о локализации производства этих автомобилей, в том числе на мощностях калининградского завода «Автотор», который ранее заявлял о готовности выпускать машины BAIC по полному циклу.

Павлычева подчеркнула, что текущая ситуация на рынке характеризуется высокой конкуренцией. В связи с этим перед BAIC стоит задача значительного сокращения разрыва в ценах с ведущими игроками, которые сейчас занимают лидирующие позиции. Какие именно новинки появятся в России, представитель бренда не уточнила.

Ранее BAIC анонсировал выход гибридного внедорожника BJ30 и модели BJ41, но эти планы пока не реализованы. Также в 2027 году ожидается обновлённая линейка кроссоверов X-серии с гибридными установками и полным приводом. Стоит отметить, что в конце 2025 года компания завершила продажи моделей X7 и X55, а с сайта исчезла информация о ценах на X75 и BJ40. В настоящее время в России доступны внедорожник BJ60 (от 4 990 000 руб.) и седан U5 Plus (от 2 380 000 руб.).

