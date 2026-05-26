Бывший председатель Ferrari раскритиковал первый электрокар компании

Промышленник и бывший председатель Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло раскритиковал выпуск первого электрокара компании Ferrari Luce. Об этом сообщают «Известия».

По словам промышленника, Ferrari Luce оказалась таким громким провалом, что она может уничтожить весь автоконцерн. При этом он добавил, что такую машину «точно не смогут скопировать китайцы».

«Если бы я сказал все, что думаю, то навредил бы Ferrari. Есть риск уничтожить целую легенду, и мне это очень жаль. Надеюсь, хотя бы гарцующего жеребца уберут с этой машины», — заявил он.

Выпуск Ferrari Luce обернулся большим провалом для компании — ее акции рухнули на 8% после презентации. Кроме того, пользователи соцсетей раскритиковали дизайн новинки — для разработки внешнего вида автомобиля привлекли бывшего главу отдела дизайна Apple Inc., из-за чего черты Ferrari Luce заметно отличаются от традиционных для бренда.