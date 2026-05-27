Владельцы каких иномарок заняли первое место по числу нарушений парковки

Владельцы каких элитных иномарок заняли первое место по числу нарушений парковки
В столичном департаменте транспорта составили необычный рейтинг: там подсчитали, иномарки каких премиальных брендов эвакуировали на штрафстоянки чаще всего. Увозили те авто, что припаркованы под запрещающими знаками, на тротуарах или местах для инвалидов.
На первом месте по числу нарушений оказались BMW - эти авто увозили на штрафстоянки 4,7 тысячи раз с начала года. Следом с небольшим отрывом идет Mercedes - 4,2 тысячи машин этой марки не дождались своих владельцев там, где их оставили. Третье место заняли Audi (2299 эвакуаций), Lexus (966) и Land Rover (803).
Были среди эвакуированных и автомобили совсем редких и дорогих марок. Например, 20 - Bentley, 14 - Maserati, 10 - Lamborghini, 8 - Rolls-Royce и 3 - Maybach.
"Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, владельцы которых нарушили правила парковки, - обратился к автолюбителям заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Эта работа помогает обеспечивать порядок на дорогах и сокращать аварийность. Неправильная парковка может привести к перекрытию обзора пешеходам и другим автомобилистам и стать причиной ДТП. Просим водителей оставлять машины только в разрешенных местах".