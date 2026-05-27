Honda ставит пикап Ridgeline на паузу из-за эконорм

В условиях ужесточения экологических норм и снижающегося спроса компания Honda приняла решение остановить выпуск своего пикапа Ridgeline. Производство модели прекратится после 2025 года, так как она не соответствует современным требованиям экономичности и экологии. Пикап, который продавался только в Северной Америке, не выдержал конкуренции и давления рынка.

Последние несколько лет продажи Ridgeline неуклонно падали: в 2023 году было реализовано около 46 тысяч единиц, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. В то же время конкуренты, такие как Toyota Tacoma и Ford Ranger, демонстрируют рост популярности. Honda не сообщает о намерениях выпустить преемника или заменить эту модель чем-то другим.

Основной причиной решения стали новые экологические стандарты, которым Ridgeline уже не соответствовал по показателям выбросов и расхода топлива. В компании отметили, что перестройка производства под обновленные нормы была бы нерентабельна. Таким образом, после почти 20 лет выпуска в двух поколениях модель покинет модельный ряд Honda.