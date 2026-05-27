Audi может возродить R8 на базе Lamborghini с гибридным V8

Компания Audi рассматривает возможность приобретения технологии под названием "907-сильная", разработанной Lamborghini. Ранее немецкий бренд потерял свой V10, но это не стало фатальной проблемой. Как сообщает издание tarantas.news, исчезновение двигателя не означает конец: Audi может интегрировать мощности итальянской инженерной мысли. Речь идёт об агрегате с отдачей, превышающей показатели старого мотора. Вероятно, это позволит сохранить динамику флагманских моделей, адаптировав их под актуальные экологические нормы.

© Audi

В то же время руководство компании держит курс на электрификацию, однако не торопится отказываться от мощных ДВС. Использование разработки Lamborghini может стать временным решением на переходном этапе. Вся информация об этом взята из зарубежных источников, которые обсуждают возможные шаги бренда. Если сделка состоится, она подтвердит тесную кооперацию внутри концерна держащего два премиум-седана итальянские нотки спорта.