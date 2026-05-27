На продажу выставили "Ниву" с заводским дизелем Peugeot

На портале "Дром" появилось интересное объявление. В Саратовской области за 350 тысяч рублей продается редкая "Нива" - ВАЗ-21215. Это модификация внедорожника с турбодизельным двигателем Peugeot XUD9SD, развивающим около 75 л.с. мощности и порядка 130-140 Нм крутящего момента.

Такие автомобили выпускались мелкими сериями в 1990-е на дочернем предприятии АвтоВАЗа "Лада-Экспорт". Машины преимущественно предназначались для продажи за пределами России.

Как говорится в объявлении, кузов внедорожника находится в достойном состоянии, все агрегаты работают штатно.

"Машина юридически чистая, стоит на учете. Отличный вариант для охоты, рыбалки или в коллекцию", - добавляет владелец. Пробег "Нивы" - 150 тысяч км.

"Машина юридически чистая, стоит на учете. Отличный вариант для охоты, рыбалки или в коллекцию", - добавляет владелец. Пробег "Нивы" - 150 тысяч км.