Названы японские авто, которые ломаются чаще других

Авторитет японского автопрома пошатнулся: эксперты составили антирейтинг автомобилей из Страны восходящего солнца, которые чаще других вызывают нарекания у владельцев. Речь идет об ограниченном списке моделей, чья надежность оказалась далека от идеала. Согласно данным анализа сервисных обращений, некоторые популярные машины требуют ремонта подозрительно часто. Как сообщает издание tarantas.news, список составлен на основе реальных жалоб автовладельцев.

© mazda

Неожиданно для многих в перечень попали такие модели, как Subaru Outback и Toyota RAV4. У Outback владельцы отмечают проблемы с вариатором, а у RAV4 нарекания вызывает работа автоматической коробки передач и муфты полного привода. Еще одним уязвимым местом этих автомобилей считается быстрый износ тормозных колодок.

Также в списке ненадежных оказался Nissan Qashqai. У этого кроссовера чаще всего страдает роботизированная коробка передач, а также возникают неисправности в системе кондиционирования. Не обошел стороной рейтинг и Nissan Juke с его вариатором, который многие владельцы называют «капризным».

Эксперты подчеркивают, что частота поломок сильно зависит от условий эксплуатации и своевременного обслуживания, но общая тенденция вызывает беспокойство. Тем не менее, японские машины по-прежнему считаются надежными — проблема касается лишь отдельных моделей определенных годов выпуска.