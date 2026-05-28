Cadillac сокращает декор для Lyriq: убрали три пакета

Компания Cadillac приняла решение сократить количество вариантов внешнего декора для своего электрического кроссовера Lyriq — три пакета будут исключены из модельного ряда. Это делается в рамках упрощения производства и стандартизации предложений. Как отмечают производители, такая мера позволит оптимизировать сборку и снизить издержки, что в итоге отразится на доступности автомобиля.

Cadillac Lyriq, который является первым полностью электрическим SUV марки, потеряет такие опции, как Sport, Sport Plus и Premium. Вместо широкого выбора покупателям предложат более ограниченный набор оснащения, сосредоточенный на востребованных конфигурациях. Представители бренда уверены, что это не ухудшит впечатление от модели, а, наоборот, сделает выбор проще.

Эксперты расценивают это как часть общей стратегии General Motors по унификации электронабора, что позволяет быстрее реагировать на рыночные запросы и сокращать время поставки. Теперь клиентам останется меньше времени на раздумья, но и свобода кастомизации станет уже.