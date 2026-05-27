Чиновники ЕС страдают из-за использования электроавтомобилей

Еврочиновники недовольны тем, что им в качестве служебных машин предоставили "электрички". Из-за малого запаса хода они не могут добраться из Брюсселя в Страсбург и теряют много времени на зарядку батарей. По данным Politico, в автопарке Еврокомиссии представлены модели BMW, плохо приспособленные для дальних поездок без подзарядки.

Как пишет издание Politico, "зеленый автопарк" делает "невыносимой" работу еврочиновников. Им приходится тратить часы на подзарядку своих автомобилей, что, несомненно, наносит серьезный урон эффективности бюрократов. "Альтернативой подзарядке является движение по автомагистрали на очень низкой скорости, чтобы сэкономить заряд батареи, - отмечают чиновники. - Но это не очень эффективно".

Более того, остро встает и вопрос безопасности. И дело не в том, что с чиновником может что-то случиться во время дальней дороги. Чтобы выполнять свои обязанности, бюрократы вынуждены вести секретные беседы по телефону прямо из машины. А как знать, не будут ли они перехвачены?

В итоге некоторые чиновники вынуждены отказаться от служебных электромобилей и либо использовать личный транспорт, либо же арендовать машины за свой счет.

Особое раздражение в Брюсселе вызывает то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая и продвигает электротранспорт, сама таких проблем не испытывает. Ведь ей по статусу положено бронированное авто. А ни одна электромодель такой опции предоставить не может.

Politico напоминает, что Еврокомиссия хочет полностью перевести Европу на "экологически чистый" транспорт к 2030 году. Но представители автомобильной промышленности заявляют, что инфраструктура и покупательские привычки не соответствуют этим срокам. И главная проблема - именно запас хода машин. Тем не менее отказываться от "амбициозной цели в области электрификации" Евросоюз не спешит.