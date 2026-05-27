Ford не планирует выпускать электрический пикап Ranger

Компания Ford не планирует в ближайшее время выпускать электрическую версию своего пикапа Ranger. Как выяснилось, аккумуляторные решения пока не способны удовлетворить высокие требования к грузоподъемности и дальности хода, необходимые для этого класса автомобилей. Представители бренда указали на технологические ограничения существующих батарей, из-за которых создание электромобиля на базе Ranger было бы преждевременным. На данный момент внедрение электротяги для таких машин считают нецелесообразным, хотя в других линейках Ford активно развивает электрификацию. Об этом сообщает портал tarantas.news.

Таким образом, полноценный электропикап от Ford появится не скоро, несмотря на растущий спрос на экологичные грузовики. Отмечается, что существующие технологии не позволяют обеспечить для Ranger запас хода, сопоставимый с дизельными версиями, при этом сохраняя полезную нагрузку. Компания продолжит использовать традиционные двигатели внутреннего сгорания для этой модели, одновременно развивая альтернативные силовые установки в других сегментах.