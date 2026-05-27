Ford Bronco празднует 60 лет: редкий концепт-кар 1966 года покажут фанатам

Культовый внедорожник Ford Bronco в этом году отмечает своё 60-летие. В честь юбилея компания готовит для поклонников необычный сюрприз — редкий концепт-кар Bronco Roadster 1966 года будет представлен на специальном мероприятии. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Концепт Bronco Roadster был создан ещё в середине 1960-х годов, но так и не пошёл в серийное производство. Этот экземпляр долгое время хранился в коллекции Ford и впервые будет публично показан. Уникальный автомобиль отличается открытым кузовом и особым дизайном, который не повторялся в последующих моделях.

Показ концепта запланирован в рамках собрания поклонников Bronco, которое пройдёт в США. Ожидается, что мероприятие привлечёт внимание коллекционеров и энтузиастов внедорожной техники со всего мира.