Brembo и Huaxiang адаптируют софтовые тормоза Sensify для китайских авто

Итальянская компания Brembo, известная своими тормозными системами, заключила в Шанхае соглашение о совместном предприятии с китайской фирмой Ningbo Huaxiang Electronic. Цель партнёрства — адаптировать для рынка КНР платформу Sensify, которая представляет собой интеллектуальную систему brake-by-wire, где вместо традиционной гидравлики используется электронное управление. Как отмечают в Brembo, Sensify сочетает новое оборудование и гибкое программное обеспечение, что позволяет лучше интегрироваться в автомобили с программно определяемой архитектурой. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Для китайского авторынка, где электромобили и софто-ориентированные машины развиваются особенно динамично, такая технология может дать серьёзное конкурентное преимущество. В Brembo подчёркивают, что Sensify отличается от классических электромеханических тормозов и лучше подходит для SDV — автомобилей, функции которых всё чаще определяются программным обеспечением.

Платформа позволяет точнее настраивать торможение под конкретную модель и связывать систему с ассистентами водителя, рекуперацией энергии и системами автономного движения. Для производителей это означает, что тормоза становятся частью цифровой архитектуры автомобиля и могут сохранять ценность на всём жизненном цикле машины.

Выбор китайского партнёра для Brembo обусловлен необходимостью ускорить инженерную адаптацию и снизить издержки: рынок КНР требует высокой скорости и локализации. Если Sensify успешно внедрён в Китае, тормозная система перестанет быть просто механическим узлом — она превратится в элемент, подтверждающий переход автомобильной индустрии в эпоху софта.