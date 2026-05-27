Dodge возвращает легендарные маслкары: гибрид мощнее 800 л.с.

Компания Dodge планирует вернуть на рынок легендарные маслкары, которые перестали выпускать с началом эры электромобилей. В отличие от многих конкурентов, американский бренд делает ставку на сохранение традиционных бензиновых двигателей, но с использованием гибридных технологий.

По словам представителей марки, новые модели получат мощные силовые установки, которые будут значительно превосходить по характеристикам прежние версии. Инженеры уже работают над созданием гибридного привода, который позволит сохранить характерный звук двигателя и динамику разгона.

Первый такой автомобиль ожидается в 2025 году — им станет преемник модели Charger. Ожидается, что новинка будет оснащена шестицилиндровым мотором в паре с электромотором, суммарная мощность превысит 800 лошадиных сил. При этом до 60% времени автомобиль сможет передвигаться на электротяге, что снизит расход топлива и выбросы.

Таким образом, Dodge намерен совместить классический характер маслкаров с современными требованиями к эффективности. Компания подчеркивает, что не собирается полностью уходить в электрификацию, как ряд других автопроизводителей.