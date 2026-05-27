Toyota Boshoku представила модульные сиденья TBlocks

На выставке «Human and Automotive Technology Expo 2026» Toyota Boshoku представила инновационные решения для автомобильных салонов, направленные на улучшение экологичности и комфорта. Среди новинок — сиденье TBlocks, выполненное по модульному принципу: спинка, подушка и боковины собираются из отдельных блоков, что упрощает утилизацию. Такая конструкция позволяет снизить использование уретана и сократить выбросы CO2 при производстве, не жертвуя эргономикой — форма сиденья способствует лучшему распределению давления и надёжной фиксации водителя в поворотах. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Примечательно, что TBlocks уже нашли применение в серийной модели — новом Lexus ES для зарубежных рынков. Там же впервые появилась дверная отделка с мягкой подсветкой, выполненная совместно с компаниями Hayashi Telempu и Kojima Press Industry. Технология светопропускания позволяет выводить на поверхность различные анимации, меняя атмосферу в салоне.

Ещё одним проектом стал Integrated Cabin 2030 — концепция салона будущего. Здесь сиденья способны предупреждать водителя о дорожной обстановке с помощью звука и вибрации, а мультимедийная система адаптирует контент под конкретные условия движения. Эти разработки постепенно превращаются из выставочных прототипов в реальные детали, формируя новый облик автомобильного интерьера: меньше неэкологичных материалов, больше интерактивного света и персонализации.