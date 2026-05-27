Toyota Boshoku представила модульные сиденья TBlocks, снижающие выбросы CO2, для Lexus ES
На выставке «Human and Automotive Technology Expo 2026» Toyota Boshoku представила инновационные решения для автомобильных салонов, направленные на улучшение экологичности и комфорта. Среди новинок — сиденье TBlocks, выполненное по модульному принципу: спинка, подушка и боковины собираются из отдельных блоков, что упрощает утилизацию. Такая конструкция позволяет снизить использование уретана и сократить выбросы CO2 при производстве, не жертвуя эргономикой — форма сиденья способствует лучшему распределению давления и надёжной фиксации водителя в поворотах. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Примечательно, что TBlocks уже нашли применение в серийной модели — новом Lexus ES для зарубежных рынков. Там же впервые появилась дверная отделка с мягкой подсветкой, выполненная совместно с компаниями Hayashi Telempu и Kojima Press Industry. Технология светопропускания позволяет выводить на поверхность различные анимации, меняя атмосферу в салоне.
Ещё одним проектом стал Integrated Cabin 2030 — концепция салона будущего. Здесь сиденья способны предупреждать водителя о дорожной обстановке с помощью звука и вибрации, а мультимедийная система адаптирует контент под конкретные условия движения. Эти разработки постепенно превращаются из выставочных прототипов в реальные детали, формируя новый облик автомобильного интерьера: меньше неэкологичных материалов, больше интерактивного света и персонализации.