Citroen e-C3 стал одним из самых доступных электромобилей Германии

Немецкая государственная программа субсидирования электромобилей, стартовавшая с 2026 года, получила мощное дополнение: компания Citroen решила удвоить выплаты для покупателей своей модели e-C3. Теперь совместная поддержка от государства и производителя может снизить цену автомобиля почти до 8000 евро, но при условии, что клиент имеет право на максимальную госвыплату.

Речь идет о версии e-C3 Urban Range в комплектации You, которая обычно стоит 19 900 евро. Машина оснащена батареей на 30 кВт·ч, обеспечивающей запас хода около 200 км, а ее электромотор развивает мощность 83 кВт (113 л.с.).

Госпрограмма ориентирована на частных лиц, приобретающих или берущих в лизинг новый электрокар, подключаемый гибрид или автомобиль с увеличителем запаса хода. Максимальный размер субсидии составляет 6000 евро, и она распространяется на машины, зарегистрированные после 1 января 2026 года. Citroen добавляет такую же сумму, так что общая экономия может достигать 12 000 евро.

Хотя история разворачивается на немецком рынке, она подчеркивает важный тренд: даже бюджетные электромобили нуждаются в дополнительных стимулах для массового распространения. Основной вопрос — как долго продлятся такие цены и сколько покупателей на деле смогут получить максимальные скидки.