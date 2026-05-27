В список спорных Mercedes попали G-Class, Maybach, SLR McLaren и R-Class

В истории автомобильного бренда Mercedes были модели, которые существенно отклонялись от привычного образа престижной и надёжной марки. Некоторые из них оказались настолько нехарактерными, что даже поклонники компании восприняли их с недоумением. Речь идёт о тридцати автомобилях, которые либо не снискали популярности, либо стали настоящими провалами по разным причинам — от спорного дизайна до технических недоработок.

Среди таких моделей оказались как малолитражки, так и внедорожники, а также необычные концепты. Например, Mercedes-Benz 170 H с задним расположением двигателя, который выпускался в 1930-х годах, не пользовался спросом из-за неуклюжей управляемости. Другим примером стал Mercedes-Benz R-Class — Minivan, который по задумке должен был сочетать комфорт седана и вместительность универсала, но на деле оказался слишком тяжёлым и дорогим.

В список попал и электромобиль Mercedes-Benz EQC, который столкнулся с критикой из-за ограниченного запаса хода и высокой цены на старте продаж.

Примечательно, что некоторые неудачи были связаны с попытками марки выйти за рамки своего традиционного сегмента. Так, Mercedes-Benz ML 320 CDI с дизельным двигателем не оправдал ожиданий по экологичности и экономичности. Отдельного упоминания заслуживает спортивный Mercedes-Benz SLS AMG, хоть и успешный, но породивший вопросы из-за высокой стоимости обслуживания. Все эти модели показывают, что даже у такого гиганта, как Mercedes, бывают ошибки, и каждая неудача становилась уроком для будущих разработок инженеров.