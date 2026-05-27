Кроссовер Exeed Exlantix EX7 будет оснащен электронной тормозной системой

Кроссовер Exeed Exlantix EX7 будет оснащён электронной тормозной системой.

© За рулем

На российском рынке вот-вот появится еще один необычный кроссовер из Китая – Exeed Exlantix EX7. Главная его особенность – передовая тормозная система, где между педалью и колодками нет прямой механической связи.

Речь о технологии brake-by-wire: тормозной сигнал передается исключительно через электрические импульсы. Теоретически, это дает более быструю реакцию на нажатие и точное дозирование усилия. Плюс для гибридов и электрокаров появляется возможность эффективнее использовать рекуперацию энергии.

Впрочем, Exlantix EX7 интересен не только «электронными» тормозами. Это довольно крупный автомобиль длиной около 4,9 метра, который оснастят гибридной силовой установкой. Запас хода на чистом электричестве – до 200 км, а с учетом бензинового двигателя – более 1300 км. Причем суммарная мощность обещает быть весьма внушительной.

Когда именно модель появится у дилеров, пока держится в тайне. Цены также пока не раскрывают.

Exeed продолжает осваивать нишу технологичных премиальных SUV. Конкуренция с такими немецкими брендами, как BMW и Audi, судя по всему, будет только нарастать. Новая система торможения – лишь один из козырей в этой борьбе. Удобнее ли она обычных решений? На этот вопрос ответят лишь реальные тесты.