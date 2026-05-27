Бывший глава Volkswagen готовит электрический трактор к 2027 году

Герберт Дисс, покинувший пост главы Volkswagen, решил электрифицировать сельское хозяйство. Его стартап Diess E-Agrartechnik AG планирует запустить в 2027 году электрический трактор среднего класса, предназначенный для фермеров и коммунальщиков.

Ключевой особенностью станет система сменных аккумуляторов, позволяющая работать практически без перерывов — пока одна батарея установлена на тракторе, другая заряжается. Дисс утверждает, что новинка с самого начала сможет конкурировать с дизельными аналогами по цене и качеству, особенно если фермы будут использовать собственную солнечную энергию для подзарядки.

Партнерами проекта, по словам Дисса, выступают немецкие, австрийские и швейцарские производители сельхозтехники и поставщики, хотя их имена пока держатся в секрете. Компания также намерена выпускать зарядные станции и электрическое навесное оборудование, а в дальнейшем — автономные машины. Дисс, возглавляющий набсовет Infineon с 2023 года и участвующий в стартапах, считает электромобилизацию не только легковушек и грузовиков логичным шагом, а тракторы — следующей областью, где дизель может уступить батареям.