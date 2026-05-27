Toyota превратила GR Yaris в почти лотерейный автомобиль

Компания Toyota готовит особую серию хэтчбеков GR Yaris, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Транспортные средства уже получили неофициальное название “Специальный рейс” — все 100 штук будут доступны исключительно для покупателей из Японии. За право приобрести такой автомобиль фанатам марки предстоит побороться: производитель объявил, что претенденты пройдут специальный отбор, а окончательное решение о продаже останется за организаторами. Как сообщает портал speedme.ru.

© Toyota

Модель получила уникальные внешние и технические доработки. В частности, автомобиль оснащён особым выхлопом Akrapovič и оригинальными колёсами BBS. Под капотом всё тот же 1,6‑литровый турбомотор мощностью 272 л.с., агрегатированный с 8‑диапазонным “автоматом”.

Тираж в 100 машин не будет единственным: Toyota намерена выпускать стандартную версию GR Yaris с автоматической коробкой передач до 2026 года. Ожидается, что “Специальный рейс” станет коллекционной серией, завладеть которой смогут лишь самые настойчивые поклонники японского бренда.