Ford Explorer получил экран во всю переднюю панель и вызвал волну критики

Задолго до официального дебюта нового Ford Explorer, предназначенного для китайского рынка, в сети появились шпионские фотографии, вызвавшие бурную дискуссию. На снимках запечатлен среднеразмерный кроссовер с угловатым дизайном, ярко-оранжевым кузовом и черным пластиковым обвесом.

Предполагается, что модель выйдет в середине июня в рамках совместного предприятия Changan-Ford. Главный предмет споров — интерьер: он оснащен огромным глянцевым дисплеем, растянутым почти на всю переднюю панель. Многие пользователи соцсетей считают такое решение чрезмерным, утверждая, что салон больше напоминает концепт-кар, а не практичный семейный автомобиль.

В отличие от китайской версии, Ford Explorer для американского рынка традиционно воспринимается как утилитарная модель с простым управлением, предназначенная для семейного использования и полицейских нужд. Однако пока речь идет только о спецификации для Китая, и неясно, будет ли подобный дизайн применен в глобальной версии.