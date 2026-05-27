Tank 300 получил легальный внедорожный апгрейд от Arctic Trucks

Владельцы Tank 300 в России теперь могут официально дооснастить свой внедорожник, чтобы сделать его пригодным для серьёзного бездорожья. Компания Arctic Trucks, известная подготовкой автомобилей для экспедиций, вывела свои услуги из серой зоны и предлагает легальный тюнинг для этой модели.

Разработка велась с участием дистрибьютора Tank в РФ и заняла около полугода. В соответствии с законодательством, все внесённые изменения регистрируются в ГИБДД и считаются допустимыми. Полный пакет включает увеличение дорожного просвета до 272 миллиметров и установку шин большего диаметра — 33 дюйма. Также автомобиль оснащается колёсными проставками и специально настроенными амортизаторами спортивного типа. Прежде Arctic Trucks занималась тюнингом других моделей, а теперь вывела на рынок сертифицированный апгрейд для Tank 300. Об этом сообщает издание speedme.ru.

